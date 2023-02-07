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31 saat sonra bir kişi daha kurtarıldı

DHA
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Giriş: 07.02.2023 11:31
Diyarbakır'da Serin 2 apartmanında 31 saat sonra bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı.
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