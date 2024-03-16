16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 31 Mart seçim çalışmaları! AK Parti Gümüşhane adayı Ercan Çimen A Haber’de

31 Mart seçim çalışmaları! AK Parti Gümüşhane adayı Ercan Çimen A Haber’de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2024 10:54
AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Peki yeni dönem için projeleri neler? Ercan Çimen A Haber muhabiri Selman Kutlu’ya özel açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gümüşhane adayı Ercan Çimen A Haber’de
Gümüşhane adayı Ercan Çimen A Haber’de
Kök hücresinin mucidi Müslüman oldu!
Kök hücresinin mucidi Müslüman oldu!
3’lü zirvede barış vurgusu
3’lü zirvede barış vurgusu
ABB iştiraki şirketler battı mı?
ABB iştiraki şirketler battı mı?
Tokat çöreğinin lezzet sırrı ne?
Tokat çöreğinin lezzet sırrı ne?
Törenle göreve başladı!
Törenle göreve başladı!
Türkiye akıllı politika izliyor
"Türkiye akıllı politika izliyor"
İzmir’de KARTEL-6 operasyonu
İzmir'de KARTEL-6 operasyonu
Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
Altınok sosyal yardım müjdelerini sıraladı!
Altınok sosyal yardım müjdelerini sıraladı!
Gaziantep’te trafikte silahlı çatışma!
Gaziantep’te trafikte silahlı çatışma!
Murat Kurum’dan gençlere özel davet!
Murat Kurum'dan gençlere özel davet!
Daha Fazla Video Göster