31 Mart seçim çalışmaları! AK Parti Gümüşhane adayı Ercan Çimen A Haber’de

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Peki yeni dönem için projeleri neler? Ercan Çimen A Haber muhabiri Selman Kutlu’ya özel açıklamalarda bulundu.

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