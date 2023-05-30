30 yıldır siyasete damga varan lider: Erdoğan! Girdiği her seçimi kazandı

Türkiye tarihi bir seçimi daha geride bıraktı. Ve millet yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçti. Başkan Erdoğan, 1994 yılından itibaren bugüne kadar katıldığı tüm seçimlerden zaferle çıktı. İşte Erdoğan'ın seçim karnesi...

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