30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Türkiye'd aşılama süreci hız kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı. Pazartesi günü 40 yaş üstü vatandaşların aşılama süreci başlayacak. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenler arasında 30 yaş üstünün hangi tarihte aşılanacağı oldu. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.