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30 Nisan'da okullar açılacak mı? Okulların tatili süresi uzatıldı mı?
Koronavirüsle mücadelede umut veren rakamlarla birlikte normalleşme çalışmaları hızlandırıldı. Normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. İstanbul'da sıkı kontrol ise devam edecek. Peki normalleşme kapsamında okullar 30 Nisan'da açılacak mı? Okulların tatili süresi uzatıldı mı? İşte haberin detayları...
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