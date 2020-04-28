30 Nisan'da okullar açılacak mı? Okulların tatili süresi uzatıldı mı?

Koronavirüsle mücadelede umut veren rakamlarla birlikte normalleşme çalışmaları hızlandırıldı. Normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. İstanbul'da sıkı kontrol ise devam edecek. Peki normalleşme kapsamında okullar 30 Nisan'da açılacak mı? Okulların tatili süresi uzatıldı mı? İşte haberin detayları...