09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 30 ilde FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-10" operasyonu! 91 kişi gözaltında...

30 ilde FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-10" operasyonu! 91 kişi gözaltında...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 12:06
Güncelleme:09.03.2024 12:06
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-10" operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.
Mavi Vatan’da sondaj çalışmaları!
Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları!
Firar eden 2 hükümlüden 1’i yakalandı!
Firar eden 2 hükümlüden 1’i yakalandı!
23 günde 21 ili ziyaret edecek
23 günde 21 ili ziyaret edecek
Yıllar sonra ’one minute’ çıkışı!
Yıllar sonra 'one minute' çıkışı!
Faruk Özlü saha çalışmasında
Faruk Özlü saha çalışmasında
Bizi mücadelemizden kimse alıkoyamaz
"Bizi mücadelemizden kimse alıkoyamaz"
Barışın anahtarı Erdoğan
"Barışın anahtarı Erdoğan"
30 ilde FETÖ operasyonu
30 ilde FETÖ operasyonu
Firari anne ve oğlu iade edilecek mi?
Firari anne ve oğlu iade edilecek mi?
Fon davasında futbolcular ifadelerinde ne dedi?
Fon davasında futbolcular ifadelerinde ne dedi?
Zeydan Karalar DEM Partililerden fırça yedi!
Zeydan Karalar DEM Partililerden fırça yedi!
Zelenski Başkan Erdoğan’dan ne istedi?
Zelenski Başkan Erdoğan'dan ne istedi?
Daha Fazla Video Göster