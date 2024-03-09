30 ilde FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-10" operasyonu! 91 kişi gözaltında...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-10" operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.