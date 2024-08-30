30 Ağustos 2024, Cuma
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30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılı! Başkan Erdoğan beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte programlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanveri aktardı.