30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılı! Başkan Erdoğan beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek

30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılı! Başkan Erdoğan beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2024 08:59
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte programlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanveri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek
23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 gözaltı
23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 gözaltı
Narin’in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber’den öğrendi...
Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber'den öğrendi...
Devlet yurtlarının yatak kapasitesi 962 bin
Devlet yurtlarının yatak kapasitesi 962 bin
İstanbul’da taksilerde yeni dönem!
İstanbul’da taksilerde yeni dönem!
Isırık izi Narin Güran’a mı ait?
Isırık izi Narin Güran'a mı ait?
Metrobüs kazasından yeni görüntü!
Metrobüs kazasından yeni görüntü!
Yeni dönemde yabancı dil ders saatleri artırıldı!
Yeni dönemde yabancı dil ders saatleri artırıldı!
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı!
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı!
İşte metrobüs kazasının en net görüntüsü
İşte metrobüs kazasının en net görüntüsü
Öldürülen çocukların amcası A Haber’e konuştu
Öldürülen çocukların amcası A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster