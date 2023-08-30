30 Ağustos 2023, Çarşamba
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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diye başlattığı zafer yürüyüşünü 30 Ağustos 1922'de dünyaya tescilletti. Küllerinden yeniden doğan ülkemiz özellikle son 20 yıldaki yerli ve milli hamlelerle küresel aktör haline geldi. Büyük Taarruz'la en zor şartlarda destan yazan Türk milleti küllerinden doğdu. Bugün savunma sanayiinden dış politikaya birçok konuda küresel güç haline geldi..