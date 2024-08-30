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30 Ağustos Zafer Bayramı! Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti!

30 Ağustos Zafer Bayramı! Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 10:42
Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos tarihinde büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz'un üzerinden 102 yıl geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bugün Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanması beklenirken, başkentte programlar Başkan Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken "Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı..
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