"30 Ağustos ruhu ayaktadır"

Giriş: 29.08.2025 22:44
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü öncesinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek, “Türk milletine yapılmış haksızlıklar, 1922’de nasıl cevabını almışsa, ihtiyaç halinde yine misliyle cevap verilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşeceğinin bir kez daha altını çizdi. Lider, bu özel günün önemine vurgu yaparak milletin birlik ve beraberliğine dikkat çekti.
