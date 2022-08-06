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3 yılda yüzde 300 zam! Halk Ekmek'in fiyatı 3 liraya yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2022 14:30
İstanbul’da 250 gramlık halk ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı. Fahiş zamla birlikte ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi. İBB yönetiminin 75 kuruştan devraldığı halk ekmeğe 3 yılda yaptığı zam yüzde 300’e ulaştı.
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