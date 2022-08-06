06 Ağustos 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
3 yılda yüzde 300 zam! Halk Ekmek'in fiyatı 3 liraya yükseldi
İstanbul’da 250 gramlık halk ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı. Fahiş zamla birlikte ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi. İBB yönetiminin 75 kuruştan devraldığı halk ekmeğe 3 yılda yaptığı zam yüzde 300’e ulaştı.