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3 yeni proje duyuruldu: Yerli e-pasaport, e-mavi kart ve e-sürücü belgesi

A Haber
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Giriş: 10.05.2022 12:46
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yerli e-pasaport, e-mavi kart ve e-sürücü belgesi tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor." dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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