10 Mayıs 2022, Salı
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3 yeni proje duyuruldu: Yerli e-pasaport, e-mavi kart ve e-sürücü belgesi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yerli e-pasaport, e-mavi kart ve e-sürücü belgesi tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor." dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.