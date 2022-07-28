28 Temmuz 2022, Perşembe
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3 terörist ölü ele geçirildi! PKK'ya İHA/SİHA destekli operasyonla ağır darbe
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA/SİHA destekli operasyonda 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu açıklamasında, "Topraklarımızda terörist istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.