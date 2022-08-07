07 Ağustos 2022, Pazar
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3 tahıl gemisi İstanbul açıklarında! 4 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
Türkiye'nin diplomasi hamleleriyle çözülen tahıl krizi sonrası gemiler teker teker yola çıkıyor. Ukrayna limanlarından yola çıkan 3 tahıl gemisi Türk karasularında demirledi. Rojen ve Polarnet isimli tahıl gemileri bugün heyetler tarafından denetlenecek. Son durumu A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.