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3 tahıl gemisi daha yolda! Ukrayna limanlarından ayrıldılar

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Giriş: 05.08.2022 08:19
Tahıl koridoru kapsamında İstanbul'daki merkezde denetimler sürüyor. Son olarak Ukrayna limanından tahıl almaya gidecek olan boş geminin müşterek koordinasyon merkezi timi tarafından denetimine başlandı. Ayrıca, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü üç gemiden biri olan Navistar yola çıktı.
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