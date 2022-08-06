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3 tahıl gemisi daha yolda! Gemiler İstanbul'da denetlenecek

A Haber
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Giriş: 06.08.2022 09:43
Türkiye'nin diplomasi hamleleriyle çözülen tahıl krizi sonrası gemiler teker teker yola çıkıyor. Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 gemi daha yola çıktı. Peki yola çıkan gemiler İstanbul'a geldi mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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