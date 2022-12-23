23 Aralık 2022, Cuma
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3. Sıfır Atık Zirvesi | Katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor! Atıklar organik gübreye dönüşüyor
2017 yılında başlayan Sıfır Atık Projesi yerelden tüm dünyaya yayılmış durumda. Türkiye atıklarının yüzde 27’sini dönüştürürken dünyaya da örnek oldu. A Haber ekipleri yurt genelinde Sıfır Atık Projesi’nin yansımalarını ekrana taşıdı. Öte yandan bu yıl 3. Sıfır Atık Zirvesi yapılıyor. Salona giren katılımcıları, atıkların birer sanat esirine dönüştürüldüğü sergiler karşılıyor. Ve bu sergiler büyük ilgi görüyor. Öte yandan sürdürdüğü çevreci projelerle başarılı işlere imza atan Konya Selçuklu Belediyesi, atıklardan organik gübre elde ederek ekonomiye katkı sağlıyor. Manisa'da ise 17 ilçenin çöpü trenlere yükleniyor ve getirildikleri Uzun Burun Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde ekonomiye kazandırılıyor. İşte tüm detaylar…