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3. seçim mitingi Denizli'de! Başkan Erdoğan 75 gün sonra Denizli'ye gidiyor

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 15:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 75 gün aranın ardından yeniden Denizli'ye gidiyor. Başkan Erdoğan'ın 3. seçim mitinginin detaylarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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