13 Ağustos 2022, Cumartesi
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3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH,Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.