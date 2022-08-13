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3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2022 11:42
Güncelleme:13.08.2022 11:47
EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH,Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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