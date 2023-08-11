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3 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

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Giriş: 11.08.2023 10:08
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
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