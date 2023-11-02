3 milyonluk vurgun 15 dakika sürdü! Kuyumcu soyan hırsızlar böyle yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kuyumcu dükkanından toplam 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyası çalıp kaçmak isterken 15 dakikada içinde yakalanan maskeli 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin polisteki ifadesinde, bu kadar kısa sürede yakalanmalarına şaşırdıklarını söyledikleri belirtildi.