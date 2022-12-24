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3 milyon TL'lik kaçak ilaç! Kanser ve mide hastalıklarında kullanılan ilaçlar ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 13:26
İstanbul polisi, piyasaya kaçak ilaç sürmeye çalışan şebekeye operasyon düzenledi. Kanser ve mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan çok sayıda ilaç ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Asli Bilger Kutludağ aktardı.
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