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3 milyon depremzede bölgeyi terk etmişti! 1,3 milyon afetzede memleketine döndü

A Haber
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Giriş: 28.03.2023 11:18
Güncelleme:28.03.2023 11:19
7, 7 ve 7, 6'lık depremin ardından 3 milyon kişi bölgeyi terk etmişti ancak son dönemde dönüşler başladı. Bir milyondan fazla depremzede memleketine geri döndü. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun değerlendirdi.
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