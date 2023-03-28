3 milyon depremzede bölgeyi terk etmişti! 1,3 milyon afetzede memleketine döndü

7, 7 ve 7, 6'lık depremin ardından 3 milyon kişi bölgeyi terk etmişti ancak son dönemde dönüşler başladı. Bir milyondan fazla depremzede memleketine geri döndü. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun değerlendirdi.

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