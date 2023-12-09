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3 Mart süreci Akşener’i kızdırdı! İmamoğlu ve Yavaş’a destek verecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 16:59
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu ve Yavaş'a kızgın. Bu kızgınlığın temelindeyse her iki belediye başkanının seçimler öncesinde Akşener'e Cumhurbaşkanı Adayı olacakları yönünde umut vermeleri gösteriliyor. Akşener'in aldatıldığını düşündüğü ifade ediliyor. İşte haberi detayları…
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