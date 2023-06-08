08 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
3 kritik sektörde yol haritası tamam! Gıda güvenli, enerji ve milli adımlar
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile özellikle üç sektörün belirlenen yol haritası Türkiye Yüzyılı'nın da kilometre taşlarının döşenmesinde etkili olacak. Tarım ve Orman Bakanlığının gündemi tarımda gıda güvenliği için yerli ve milli adımlara ağırlık vermek olurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının en önemli hedefi ise dış kaynaklara bağımlılığı en aza indirmek olacak. Ticaret Bakanlığı ise bu kapsamda fiyat artışlarını frenlemeye yönelik adımlar atacak. Rekabet gücü yüksek, yüksek katma değerli ve markalı ihracatı odağına alan politikalara hız verilecek.