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3 kritik sektörde yol haritası tamam! Gıda güvenli, enerji ve milli adımlar

A Haber
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Giriş: 08.06.2023 16:22
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile özellikle üç sektörün belirlenen yol haritası Türkiye Yüzyılı'nın da kilometre taşlarının döşenmesinde etkili olacak. Tarım ve Orman Bakanlığının gündemi tarımda gıda güvenliği için yerli ve milli adımlara ağırlık vermek olurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının en önemli hedefi ise dış kaynaklara bağımlılığı en aza indirmek olacak. Ticaret Bakanlığı ise bu kapsamda fiyat artışlarını frenlemeye yönelik adımlar atacak. Rekabet gücü yüksek, yüksek katma değerli ve markalı ihracatı odağına alan politikalara hız verilecek.
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