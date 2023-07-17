3 ilde orman yangını! Alevlere karşı zorlu mücadele

Hatay Çanakkale ve Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangınlar rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Alevlere müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın söndürme çalışmalarını yönetmek için Hatay Belen'e gitti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN