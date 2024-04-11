3 ilde organize uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda; 608 kg kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüphelinin de yakalandığı bildirirken, yakalanan kokain miktarının EGM tarafından Türkiye’de bir defada yakalanan “3. en büyük kokain miktarı” olduğunu belirtti.