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3 ilde 7 noktada orman yangını | Son 6 günde 35 ilde 130 orman yangını kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2021 12:16
Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Manavgat'ta da yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlara müdahale karadan ve havadan müdahale sürüyor. Detayları o noktalardan A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun, Melis Coşan, Vural Efecik ve Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı
3 ilde 7 noktada orman yangını
3 ilde 7 noktada orman yangını
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