3 ilde 7 noktada orman yangını | Son 6 günde 35 ilde 130 orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Manavgat'ta da yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlara müdahale karadan ve havadan müdahale sürüyor. Detayları o noktalardan A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun, Melis Coşan, Vural Efecik ve Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı