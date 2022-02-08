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3 günlük elektrik kesintisi mercek altında! Dağıtım şirketine ceza gündemde

A Haber
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Giriş: 08.02.2022 13:14
Isparta kent merkezinde kar yağışından dolayı elektrik hatlarında oluşan arızalar giderildi. Enerji yönetimi, Isparta'da üç günü bulan elektrik kesintisini mercek altına aldı. Dağıtım şirketine bir milyon 600 bin liraya kadar idari para cezası gündeme gelecek.
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