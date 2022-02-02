02 Şubat 2022, Çarşamba
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3 farklı bölgede 80 hedef vuruldu! İşte dev harekatın detayları
Terör örgütüne 'kartal' darbesi vuruldu. PKK'ya ait mühimmat depoları, eğitim kampları da imha edildi. Karacak, Sincar ve Derik'teki 80'e yakın hedef eş zamanlı vuruldu. Üç bölge PKK için neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.