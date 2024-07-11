3. Dünya Savaşı riski gölgesinde NATO Zirvesi

3. Dünya Savaşı riski artıyor mu? Olası büyük savaş öncesi son NATO toplantısı mı yapıldı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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