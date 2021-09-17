17 Eylül 2021, Cuma
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3. dozun etkinliği araştırıldı! Sağlık çalışanlarının antikor düzeyi arttı
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 3'üncü doz aşı yaptıran sağlık çalışanlarının antikor düzeylerinin ölçüldüğü bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, 3'üncü doz koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyeleri Sinovac'ta 7.5, Biontech'te ise 106 kat olarak ölçüldü. Detayları İzmir’den A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.