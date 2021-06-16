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3. doz 'Hatırlatma' aşısı için plan ne? 3. doz 'Hatırlatma' aşısı ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2021 09:27
Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde aşılanma hızlı bir şekilde artıyor. Sağlık bakanlığı ise 'hatırlatma aşısı' için kolları sıvamış durumda. Deneme yöntemiyle 3. Doz uygulanacak ve en yüksek antikor seviyesi ölçülecek. Böylelikle bir bağışıklık haritası çıkarılacak. Ve gelecek yıldan itibaren 3. Doz hatırlatma aşılanması yapılması planlanıyor.
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