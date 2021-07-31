3 bölgede yangın sürüyor | Antalya Manavgat'ta alevlerle mücadele devam ediyor

Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris başta olmak üzere birçok noktada orman yangınları ile mücadele aralıksız sürerken Başkan Erdoğan, yangından etkilenen alanların afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Orman yangınlarıyla mücadeleden son durumu ekiplerimiz canlı yayında aktardı.