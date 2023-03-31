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3 bin 500 engelli öğretmen atanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2023 11:32
Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
3 bin 500 engelli öğretmen atanacak
3 bin 500 engelli öğretmen atanacak
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