23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
3 başlı CHP'de Bizans Oyunları! Kim kimi saf dışı bırakacak? İşte perde arkası...

3 başlı CHP'de Bizans Oyunları! Kim kimi saf dışı bırakacak? İşte perde arkası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2024 13:53
CHP'de tüzük kurultayına sayılı günler kala parti içindeki çekişmeler ayyuka çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme yaptı. Toplantıda İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski genel başkandan yardım istediği iddia edildi. "Pasifize edilme operasyonu" ile karşı karşıya kalan Özgür Özel ise soluğu, Kılıçdaroğlu'ndan kalan isimleri partiden ihraç etme sürecinde aldı. Elini güçlendirmek istediği Özel'in böylesi bir yola başvurduğu CHP kulislerinden gelen bilgiler arasında. İşte 3 başlı partide "Bizans Oyunları"nın perde arkası...
3 başlı CHP’de Bizans Oyunları!
3 başlı CHP'de Bizans Oyunları!
Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi?
Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi?
İzmir’de halkı isyan ettiren görüntüler!
İzmir'de halkı isyan ettiren görüntüler!
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma!
Boğaz'da izinsiz inşaata soruşturma!
DEAŞ’a GÜRZ-9 operasyonu!
DEAŞ'a GÜRZ-9 operasyonu!
KKTC lideri Ersin Tatar’dan A Haber’de!
KKTC lideri Ersin Tatar'dan A Haber'de!
Başkan Erdoğan depremzede aile ile görüştü
Başkan Erdoğan depremzede aile ile görüştü
Sisi Türkiye’ye geliyor
Sisi Türkiye'ye geliyor
Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir
"Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir"
ABD’nin ikinci uçak gemisi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin ikinci uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
Orta Doğu’da hiç görmemiştim!
"Orta Doğu'da hiç görmemiştim!"
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma
Daha Fazla Video Göster