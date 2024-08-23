3 başlı CHP'de Bizans Oyunları! Kim kimi saf dışı bırakacak? İşte perde arkası...

CHP'de tüzük kurultayına sayılı günler kala parti içindeki çekişmeler ayyuka çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme yaptı. Toplantıda İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski genel başkandan yardım istediği iddia edildi. "Pasifize edilme operasyonu" ile karşı karşıya kalan Özgür Özel ise soluğu, Kılıçdaroğlu'ndan kalan isimleri partiden ihraç etme sürecinde aldı. Elini güçlendirmek istediği Özel'in böylesi bir yola başvurduğu CHP kulislerinden gelen bilgiler arasında. İşte 3 başlı partide "Bizans Oyunları"nın perde arkası...