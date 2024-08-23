23 Ağustos 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
3 başlı CHP'de Bizans Oyunları! Kim kimi saf dışı bırakacak? İşte perde arkası...
CHP'de tüzük kurultayına sayılı günler kala parti içindeki çekişmeler ayyuka çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme yaptı. Toplantıda İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski genel başkandan yardım istediği iddia edildi. "Pasifize edilme operasyonu" ile karşı karşıya kalan Özgür Özel ise soluğu, Kılıçdaroğlu'ndan kalan isimleri partiden ihraç etme sürecinde aldı. Elini güçlendirmek istediği Özel'in böylesi bir yola başvurduğu CHP kulislerinden gelen bilgiler arasında. İşte 3 başlı partide "Bizans Oyunları"nın perde arkası...