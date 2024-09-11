3 bakandan Narin’in kabrine ziyaret!

21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Narin'in kabrini ziyaret etti.

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