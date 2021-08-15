3 Bakandan felaket bölgesinde flaş açıklamalar: Kayıp ihbarı 77'ye çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgedeki son durumu kamuoyuyla paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, felaket bölgesinden siyaset çıkarmaya çalışanlara sert tepki göstererek HES iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'se bölgedeki son duruma dair flaş detayları kamuoyuna duyurdu.