16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 3 Bakandan felaket bölgesinde flaş açıklamalar: Kayıp ihbarı 77'ye çıktı

3 Bakandan felaket bölgesinde flaş açıklamalar: Kayıp ihbarı 77'ye çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2021 00:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgedeki son durumu kamuoyuyla paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, felaket bölgesinden siyaset çıkarmaya çalışanlara sert tepki göstererek HES iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'se bölgedeki son duruma dair flaş detayları kamuoyuna duyurdu.
Taliban nasıl ortaya çıktı?
Taliban nasıl ortaya çıktı?
MSB’de Afganistan toplantısı!
MSB'de Afganistan toplantısı!
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı
Bahçeli’den Afganistan açıklaması
Bahçeli'den Afganistan açıklaması
Azzam Tamimi Taliban’ın planını A Haber’de deşifre etti! Taliban’ın asıl planı ne?
Azzam Tamimi Taliban'ın planını A Haber'de deşifre etti! Taliban'ın asıl planı ne?
Sınıra örülen duvarla kaçak girişler önlenecek
Sınıra örülen duvarla kaçak girişler önlenecek
Başkan Erdoğan’dan büyüme mesajı
Başkan Erdoğan'dan büyüme mesajı
Uyuşturucu şebekesi çökertildi! Tam 4,3 ton...
Uyuşturucu şebekesi çökertildi! Tam 4,3 ton...
Okullar hangi tedbirlerle açılacak?
Okullar hangi tedbirlerle açılacak?
Ankara’nın yol haritası ne olacak?
Ankara'nın yol haritası ne olacak?
Kuzey Irak’ta 3 asker şehit
Kuzey Irak’ta 3 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit
Daha Fazla Video Göster