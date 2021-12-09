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3 askerin kanı yerde kalmadı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2021 15:32
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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