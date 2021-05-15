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3 aşamalı normalleşme planı! Bayram sonrası kontrollü normalleşme nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2021 13:47
Güncelleme:15.05.2021 13:53
Bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçilecek. Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı? 3 aşamalı bir normalleşme planı üzerinde duruluyor. Peki Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Kafeler ve restoranlar süre kısıtlamasıyla mı açılacak? Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek mi? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?  Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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