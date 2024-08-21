3 araç değiştirip yurt dışına çıktılar! katil zanlılarının saldırı öncesi hazırlıkları kameraya yansıdı

İstanbul Kâğıthane’de bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni bir gelişme daha yaşandı. Romanya'da yakalanan 3 şüphelinin yurt dışına kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.

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