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3 araç değiştirip yurt dışına çıktılar! katil zanlılarının saldırı öncesi hazırlıkları kameraya yansıdı

3 araç değiştirip yurt dışına çıktılar! katil zanlılarının saldırı öncesi hazırlıkları kameraya yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 18:30
İstanbul Kâğıthane’de bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni bir gelişme daha yaşandı. Romanya'da yakalanan 3 şüphelinin yurt dışına kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
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