03 Ağustos 2022, Çarşamba
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3 adet Akıncı İHA daha envantere girdi
Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA’mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi.