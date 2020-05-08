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Ambulans Uçak Ağrılı Bebekler İçin Havalandı! Bebeğe Fahrettin İsmi Verildi! / A Haber

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08.05.2020
Ambulans Uçak Ağrılı Bebekler İçin Havalandı! Bebeğe Fahrettin İsmi Verildi! / A Haber Ağrı’da dünyaya gelen doğuştan kalp hastası olan 2 günlük ve 5 günlük bebek, tedavileri için ambulans uçakla İstanbul ve Ankara’ya götürüldü. 2 günlük bebeğe Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ismi verildi Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber
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