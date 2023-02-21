294 yaralıdan 18'inin durumu ağır! Bakan Koca: 95 hasta tedbir amaçlı Adana ve Dörtyol'a sevk edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan ve bölge halkına bir kez daha büyük korku yaşatan, 6.4 ve 5. 8'lik depremlerin ardından yaralıların son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 95 hastanın da tedbir amaçlı başka hastanelere nakledildiği bilgisini paylaştı.

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