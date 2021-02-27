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29 yıldır dinmeyen acı! Katliamdan kurtulanlar yaşadıklarını A Haber'e anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 09:59
Güncelleme:27.02.2021 10:05
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Ermeni güçlerinin 1992'de Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliamın acısı Azerbaycan'da hala tazeliğini koruyor. A Haber ekibi, toplam 613 Azerbaycanlı'nın hayatını kaybettiği Hocalı katliamından sağ kurtulan Azerbaycanlılara o kara günü konuştu.
Hocalı tanıkları o günü A Habere anlattı "HOCALI" TANIKLARI O GÜNÜ A HABER'E ANLATTI
Fahrettin Altundan Hocalı paylaşımı FAHRETTİN ALTUN'DAN "HOCALI" PAYLAŞIMI
Hocalıda acı ilk günkü gibi taze HOCALI'DA ACI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE
Başkan Erdoğandan Hocalı katliamı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'HOCALI KATLİAMI' MESAJI

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