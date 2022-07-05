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29 Yıldır dinmeyen acı: Başbağlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2022 16:48
Takvim yaprakları 5 temmuz 1993'ü gösterdiğinde PKK’lı teröristler Erzincan Başbağlar'da masum sivilleri hedef aldı. 33 kişi o akşam şehit edildi. Katliamın üzerinden yıllar geçse de acılar hala taze.
29 Yıldır dinmeyen acı: Başbağlar
29 Yıldır dinmeyen acı: Başbağlar
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