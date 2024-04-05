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29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınından bir kişi kurtuldu! Kurtulan tek işçi ne anlattı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 10:19
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Peki şüpheliler ne zaman adliyeye sevk edilecek? Yangından kurtulan tek işçi ifadesinde neler anlattı? Tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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