29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınından bir kişi kurtuldu! Kurtulan tek işçi ne anlattı?

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Peki şüpheliler ne zaman adliyeye sevk edilecek? Yangından kurtulan tek işçi ifadesinde neler anlattı? Tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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