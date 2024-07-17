29 kişinin can verdiği Masquerade yangınında kritik gün! 22,5 yıla kadar hapis talebi

2 Nisan 2024'te Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği dava ile ilgili sanıkların yargılanmasına bugün başlandı. İddianamede yangınla ilgili detaylara yer verilirken, "Şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği ve bu haliyle şüphelilere isnat edilen eylemin bilinçli taksir boyutunda manevi unsur içerdiği yönünde tarafımızda kanaat hasıl olmuştur." denildi.