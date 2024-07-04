29 ilde "Sibergöz-49" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “SİBERGÖZ-49” operasyonlarında; hesaplarında 3 Milyar 750 Milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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