29 Ekim'e damga vuran olay! Heleva Başkan Erdoğan'a ne dedi? Gizemi çözüldü

29 Ekim resepsiyonunda tebrikleri kabul eden Başkan Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınayan Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın görüntüleri gündem olmuştu. Haleva’nın ellerini Başkan Erdoğan’ın omzuna koyup bir şeyler söylemesinin sırrı çözüldü. Haleva’nın Erdoğan’a dua ettiği ortaya çıktı. Haleva’nın yakını araştırmacı iş insanı Doğan Kasadolu, “Haleva hem Cumhurbaşkanımıza hem onun dünyadaki barış çabalarına samimi olarak dua etti” dedi.